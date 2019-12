Aquaman 2, Yahya Abdul-Mateen II aggiorna: 'Uscirà a dicembre 2022'

Nel corso di una corposa intervista concessa a Entertainment Weekly, Yahya Abdul-Mateen II ha fornito alcuni aggiornamenti relativi alla lavorazione del sequel di Aquaman, che tra i progetti futuri di Warner e DC Films è tra quelli a cui manca ancora un'ufficialità.

Alla rivista americana, infatti, l'attore ha detto chiaramente che "abbiamo una data che è dicembre 2022, speriamo rimanga tale". Il suo Black Manta dovrebbe far capolino anche nel sequel, tra l'altro la cosa era già suggerita nella scena dopo i titoli di coda del primo film, in cui il suo personaggio stava approntando un nuovo tipo di esoscheletro da utilizzare per aver occasione di vendicarsi nuovamente di Aquaman.

"Black Manta tornerà - ha proseguito - Mi sento piuttosto sicuro nell'affermarlo. Non vedo l'ora di rientrare ancora in quel mondo e causare qualche altro guaio. Voglio davvero aggiungere più personalità e più personaggio a David Kane e scuoterlo in Aquaman 2, dargli più di un semplice percorso".

Oltre a Yahya Abdul-Mateen II, a tornare nel cast di Aquaman 2 ci sarà anche Patrick Wilson, ancora nei panni di Ocean Master, fratellastro del protagonista: "Sono informato solo in parte - aveva dichiarato in precedenza - Ovviamente io voglio sapere tutto, ma ho anche un grande rispetto per James e il suo processo creativo, quindi accetto di restare in panchina mentre lui inventa ed entrare quando lui mi dice di entrare. A volte, a dire il vero, sono io che chiedo di non sapere, altre volte ci provo ma lui mi fa: 'Non posso dirtelo ancora!'. Oppure altre volte provo a gettargli qualche esca: 'Che ne dici se facciamo questo o quest'altro?', e lui: 'Bene, è proprio quello a cui stavo pensando', o cose così. Siamo in contatto costante, parliamo molto. È divertente perché sa come spingersi sempre oltre, sempre in avanti. Posso dire che le sue idee per Aquaman 2 sono questo, sono oltre e vanno in avanti. Qualunque cosa significhi. Conosco più o meno come Orm si inserisce all'interno di queste idee, ma non posso parlarne".

Aquaman 2 è programmato per il 16 dicembre 2022. Dopo l'uscita di James Wan si attende quindi di conoscere il nome del regista che subentrerà (anche se non è detto che lo stesso Wan non ritorni). Nel corso della stessa intervista, Yahya Abdul-Mateen II aveva parlato anche del suo coinvolgimento in Matrix 4.