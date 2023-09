Aquaman 2, Warner Bros si è definitivamente arresa? 'Sanno che sarà un flop'

In questi giorni fa rumore il silenzio dell'assenza di un trailer per Aquaman & The Lost Kingdom, il cui conto alla rovescia per la data d'uscita di dicembre 2023 è accompagnato da mesi da rumor a dir poco negativi.

Secondo quanto riportato, infatti, dopo i flop al botteghino di Black Adam, Shazam! La furia degli Dei, The Flash e Blue Beetle, il DCEU si chiuderà con quello che gli insider hanno definito come uno dei peggiori cinecomics della storia, un giudizio trapelato da numerosi test-screening giudicati letteralmente disastrosi. Negli scorsi mesi, Warner avrebbe cercato di rimediare ai danni il più possibile organizzando addirittura una terza sessione di riprese aggiuntive per Aquaman 2, ma ora stando alle nuove informazioni ottenute dall'insider KC Walsh, la major avrebbe semplicemente deciso di gettare la spugna.

In un post pubblicato sulla sua pagina di X - che potete trovare nel link della fonte in calce all'articolo - l'insider ha spiegato che Warner Bros sa che Aquaman 2 sarà un flop e sa che perderà molti soldi al box office, motivo per cui il budget per il marketing è stato notevolmente ridimensionato, se non totalmente bloccato. Non è chiaro a questo punto quando arriverà il primo trailer di Aquaman 2, né in che modo Warner farà pubblicità al film durante lo sciopero del sindacato degli attori SAG.

Ricordiamo che Aquaman & The Lost Kingdom è atteso per il 20 dicembre prossimo, e finora per il film non è stato pubblicato alcun materiale promozionale.