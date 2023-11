Aquaman 2, il nuovo video: andate 'in fondo al mar' con Jason Momoa e Patrick Wilson

A pochi giorni dal nuovo trailer di Aquaman e Il regno perduto, il prossimo cinefumetto DC Comics con protagonista Jason Momoa è tornato a mostrarsi con un nuovo filmato tratto dal dietro le quinte della produzione.

"Il mondo di Aquaman è così grande che adesso possiamo visitare tutti questi nuovi regni e incontrare tutti questi personaggi inediti e interessanti", afferma il regista James Wan nella nuova featurette condivisa da Rotten Tomatoes e disponibile nel player che trovate in calce all'articolo. "È il cosiddetto film 'bigger than life'. È una grande fantasia a tutti gli effetti." Secondo il co-protagonista Patrick Wilson, il sequel di Aquaman sarà un'"avventura in giro per il mondo" sia per mare che per terra e sarà a tutti gli effetti una buddy comedy tra i litigiosi fratelli Arthur e Orm. Insieme, dice Wan, i due fratelli "finiranno per scoprire un mondo enorme: il Regno Perduto".

Naturalmente, l'antico regno sottomarino ospita una legione di creature mostruose che vivono nelle profondità sottostanti. Questi mostri tentacolari e imponenti ricordano l'affinità di James Wan con il genere horror. "È sempre divertente vedere James realizzare qualcosa di questo livello", ha affermato il protagonista Jason Momoa. "Fa film enormi, semplicemente enormi."

Aquaman e Il regno perduto uscirà in Italia dal 20 dicembre, distribuito da Warner Bros. Per altri contenuti guardate il nuovo spot di Aquaman 2 nel quale compare anche Amber Heard, anche se per mezzo secondo e per giunta di spalle.