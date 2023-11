Aquaman 2 uscirà anche in Cina: Warner Bros le prova tutte per evitare il flop

La pandemia di covid 19 ha allontanato anni luce i film hollywoodiani dal mercato cinese, e un nuovo tentativo per riavvicinare queste due realtà sarà fatto da Warner Bros con il nuovo film DC Aquaman & The Lost Kingdom, diretto da James Wan e con protagonista l'attore Jason Momoa.

Il nuovo film di supereroi della Warner Bros. e DC Studios uscirà in Cina il 20 dicembre, lo stesso giorno in cui il titolo esordirà nelle sale cinematografiche italiano (qui il nuovo trailer di Aquaman e Il regno perduto), con due giorni d'anticipo rispetto al lancio in Nord America. Si tratta di una mossa certamente astuta, considerato che l'originale Aquaman del 2018 divenne un vero e proprio fenomeno in Cina, con un esordio da 93 milioni di dollari e un totale finale da 291,8 milioni di dollari. Il film è ancora il cinecomic DC con il maggior incasso di tutti i tempi, grazie ai suoi 1,148 miliardi di dollari ottenuti al botteghino globale, ma i film di franchise hollywoodiani – e i sequel dei film di supereroi in particolare – hanno visto un importante in declino in Cina dopo la pandemia, con la sola eccezione rappresentata da Avatar: La via dell'acqua di James Cameron (che pure non si è comportato come il film originale del 2009 in quei territori).

Tuttavia, il record di incassi di James Wan in Cina è fenomenale: oltre ai numeri di Aquaman, dalla sua il regista può vantare anche gli incassi legati alla saga di Fast & Furious, con Furious 7 (2015) che guadagno 390,9 milioni di dollari in Cina e con The Fate of the Furious (2017) che fece perfino di meglio in quel mercato con 392,8 milioni di dollari.

Ricordiamo che Aquaman 2 sarà l'ultimo film del DCEU prima del rilancio della saga con il DCU di James Gunn.