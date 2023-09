Aquaman 2, il teaser trailer ha riciclato una scena del primo film?

Finalmente, dopo mesi di silenzio e a meno di 100 giorni dall'uscita nei cinema di tutto il mondo, Warner ha pubblicato il teaser trailer di Aquaman & The Lost Kingdom, con la promessa che il tanto atteso trailer ufficiale arriverà nei prossimi giorni, ma i social nel frattempo sono già esplosi.

Dopo i recenti e consecutivi flop al box office di Black Adam, Shazam! Furiai degli Dei, The Flash e Blue Beetle e in vista del lancio della saga reboot del DCU creata da James Gunn, l'entusiasmo dei fan per i film DC è ai minimi storici e quest'aura di negatività continua a crescere proprio a causa del teaser trailer di Aquaman 2: come segnalato su X da One take news, infatti, il filmato promozionale del film potrebbe aver riciclato alcune immagini del trailer del primo Aquaman, uscito nel 2018.

Il fatto che filmati di repertorio siano stati utilizzati in un video dalla durata di appena 30 secondi pensato per anticipare il trailer esteso che arriverà a poche settimane dall'esordio del film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (il primo materiale promozionale ufficiale arrivato dopo praticamente anni di silenzio stampa) ha a dir poco sconvolto i fan, e alimentato le recenti voci di corridoio secondo le quali Warner Bros non avrebbe alcuna fiducia in Aquaman & The Lost Kingdom: alcuni fan hanno provato a giustificare la mossa come una possibile scena “flashback”, ma la discussione sul web è accesissima.

Aquaman & The Lost Kingdom è atteso per il 20 dicembre prossimo: il film è diretto ancora una volta da James Wan, già autore del precedente episodio che ottenne un enorme successo al botteghino e superò il miliardo al box office globale.