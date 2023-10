Aquaman 2, svelato il rating de Il regno perduto: sarà PG-13 oppure rated-r?

Mentre online si discute di che ruolo avrà Amber Heard in Aquaman & Il regno perduto, l'ultimo film del vecchio DCEU in vista del rilancio della saga con la nuova etichetta del DCU ha ricevuto la sua classificazione ufficiale.

Dopo anni di lunga e complessa lavorazione, Aquaman e il Regno Perduto esordirà finalmente dal 20 dicembre prossimo nelle sale cinematografiche italiane, dopo essersi mostrato al grande pubblico con il primo trailer ufficiale di Aquaman 2 pubblicato tra le polemiche qualche settimana fa. Man mano che ci si avvicina alla data d'uscita continuano ad emergere nuovi dettagli, e giusto in queste ore è stato confermato dal sito web Film Ratings della MPA che Aquaman e il regno perduto sarà "classificato PG-13 per violenza fantascientifica e lieve linguaggio scurrile".

Fatta eccezione per la versioni director's cut di Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder, il rating PG-13 di Aquaman & Il regno perduto è relativamente alla pari con le versioni cinematografiche di tutti i precedenti film DCEU usciti finora, al di fuori di Birds of Prey (e la fantastica emancipazione di Harley Quinn) e The Suicide Squad.

Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, Jason Momoa non tornerà nel DCU di James Gunn nei panni di Aquaman, ma per la nuova saga l'attore 'cambierà' ruolo e inizierà ad interpretare l'anti-eroe Lobo. Recentemente, James Gunn ha confermato quali sono i 3 attori del DCEU che parteciperanno al DCU.