Aquaman 2, svelato il motivo che ha spinto i fan a lasciare i test-screening?

Secondo quanto riportato in questi giorni, alcuni spettatori avrebbero abbandonato una proiezioni di prova di Aquaman 2 organizzata gratuitamente da Warner Bros, e ora il noto insider My time to shine hello ha diffuso nuove informazioni riguardo alla già celebre 'fuga del pubblico'.

Per chi non lo sapesse, quella delle proiezioni di prova - o test-screening - è una pratica molto comune a Hollywood, specialmente per i film ad alto budget, e prevede che uno studio (in questo caso Warner Bros) inviti un pubblico di prova (composto non da critici cinematografici o giornalisti del settore, ma da persone comuni, un po' come accade nel sistema giuridico americano con le giurie di un processo) per vedere in super anteprima un film in uscita (in questo caso Aquaman e Il regno perduto) e fornire la propria reazione e il proprio giudizio spassionato per permettere ai creatori di apportare le dovute modifiche al fine di migliorare l'esperienza della visione.

Nel caso di Aquaman 2, a quanto pare, alcuni membri del pubblico di prova avrebbero abbandonato la proiezione per un motivo molto semplice: "Aquaman 2 è noioso", si legge nel post pubblicato dall'insider My time to shine hello sulla sua pagina ufficiale del social network X (potete trovare il link al post in basso nella sezione fonte). "Le persone se ne sono andate perché, e cito letteralmente, 'Aquaman 2 è noioso". Non esattamente un bel biglietto da visita per il film, l'ultimo capitolo del DCEU prima dell'inizio ufficiale del reboot del DCU di James Gunn e Peter Safran.

Aquaman e Il regno perduto uscirà il 20 dicembre. Per altri contenuti, scoprite perché Vulko di Willem Dafoe non sarà in Aquaman 2.