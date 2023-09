Aquaman 2, svelata la vera ragione per l'assenza di Vulko di Willem Dafoe?

Il regista James Wan ha fornito una spiegazione chiara e plausibile a proposito del perché Vulko di Willem Dafoe non sarà presente in Aquaman e Il regno perduto, ma una nuova indiscrezione appena trapelata online potrebbe fornire maggior contesto all'assenza dell'amato personaggio in questo sequel.

Stando al noto insider e scooper My time to shine hello, infatti, la giustificazione fornita da James Wan - secondo cui Willem Dafoe non avrebbe preso parte alle riprese di Aquaman 2 a causa di conflitti di programmazione - è vera solo in parte. Come potete leggere nel post pubblicato sul social network X - disponibile nel link della fonte in calce all'articolo - My time to shine hello sostiene infatti che in realtà Vulko è stato tagliato da Aquaman 2: "Nella versione originale di Aquaman 2 c'era un'intera sottotrama legata ad un virus che si diffondeva rapidamente ad Atlantide e uccideva un sacco di gente, compreso Vulko (off-screen). Ma ho sentito che nel montaggio più recente che hanno proiettato è stata rimossa ogni menzione sia del virus che del personaggio".

La dicitura 'off-screen' fa riferimento al fatto che Vulko sarebbe morto 'fuori dallo schermo', col film che avrebbe probabilmente utilizzato un escamotage per informare gli spettatori della dipartita del personaggio. In buona sostanza, secondo My time to shine hello Vulko non verrà neppure nominato in Aquaman 2, dato che con l'ultimo test-screening del film ogni riferimento al personaggio è stato eliminato.

A proposito di test-screening, sapete che alcuni spettatori sono andati via dalle proiezioni di prova di Aquaman 2?