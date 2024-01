Aquaman 2, svelata la data d'uscita del bluray: ci saranno scene eliminate?

Dopo l’approdo al cinema di Aquaman e il regno perduto, è stata ufficialmente annunciata la data d’uscita dell’edizione home video. Saranno inclusi contenuti extra?

Warner Bros ha annunciato l’arrivo delle edizioni 4K, Blu-ray e DVD di Aquaman 2 per il 12 marzo 2024, almeno per quanto riguarda il mercato americano. E, secondo quanto riporta comicbook, nonostante i numerosi reshooting della pellicola, l’edizione home video avrà al suo interno quasi sicuramente ben 7 contenuti aggiuntivi, vari dietro le quinte riguardanti la realizzazione di alcune scene e creazione dei set. Nessuna scena eliminata.

I risultati al botteghino e le polemiche attorno alla realizzazione del film hanno creato parecchi dubbi a Warner Bros per quanto riguarda un’eventuale Aquaman 3. Lo stesso Jason Momoa si era dichiarato abbastanza pessimista a proposito del futuro del suo personaggio: “Non voglio necessariamente che sia la fine... ma non credo che sia davvero una scelta. La verità è che se il pubblico lo ama, allora c'è una possibilità. Amo questo personaggio e vorrei interpretarlo per molto tempo, ma in questo momento mi sento di dire: "Non si prospetta nulla di buono””. In ogni caso, sembra che ci sia un futuro per l’attore all’interno dell’universo DC, dato che molti rumour lo vedono indirizzato verso il ruolo di Lobo.

Se invece ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Aquaman 2.