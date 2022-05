Aquaman 2, è successo davvero: dal processo Amber Heard v Johnny Depp spoiler incredibile!

Amber Heard non è stata licenziata da Aquaman 2 grazie a Jason Momoa, ma a forza di parlare del film Warner alla fine è successo: durante una recente testimonianza per il processo contro Johnny Depp, infatti, è arrivato un clamoroso spoiler sulla storia del sequel di Aquaman di James Wan.

Kathryn Arnold, consulente dell'industria dell'intrattenimento, ha preso posizione al processo per diffamazione tra Amber Heard e Johnny Depp, rivelando alcuni punti chiave della trama di Aquaman & The Lost Kingdom, in particolare sul ​​ruolo di Amber Heard nei panni di Mera. Dopo aver confermato che il ruolo dell'attrice è stato ridotto in modo significativo rispetto alle prime versioni della sceneggiatura, la Arnold ha condiviso che - NON PROSEGUITE NELLA LETTURA SE VOLETE EVITARE GLI SPOILER - che nell'attuale versione del film, presumibilmente quella che uscirà in sala il prossimo anno, Mera finisce "in ospedale" abbastanza rapidamente già durante il primo atto del film.

La cosa impedirà a Mera di far parte di un'importante sequenza d'azione nel finale del film che invece originariamente la vedeva coinvolta, ma le rivelazioni non finiscono qui: in sostanza Mera 'sparirà' dal film dopo essere finita in ospedale, e la Arnold ha svelato che il personaggio di Amber Heard nella prima parte del film verrà ferita, cosa che metterà a rischio la sua gravidanza. Esatto, avete letto bene: il processo di Johnny Depp e Amber Heard ha confermato le indiscrezioni degli scorsi mesi secondo cui nel sequel di Aquaman Mera avrebbe portato in grembo il figlio di Arthur Curry.

Che il film, alla luce delle recenti controversie che circondano l'attrice, approfitterà di questa gravidanza in pericolo per 'far fuori' Mera, che perderà la vita nel dare alla luce il figlio? Potrebbe essere una scappatoia per la Warner, ma naturalmente al momento siamo nel campo della speculazione: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.