Aquaman 2 sarà un successo o un flop al box office? Noto analista punta sul film DC

Aquaman 2 sarà un successo oppure un flop al box office? Nonostante tutto possa far pensare che il sequel di Aquaman non riuscirà ad ottenere un risultato positivo al botteghino, c'è almeno un analista che la pensa diversamente.

Stiamo parlando di Scott Mendelson, rinomato analista del box office precedentemente collaboratore di Forbes e oggi passato nella scuderia di The Wrap, che in queste ore - dopo l'uscita del trailer ufficiale di Aquaman 2 - è comparso sulla sua pagina del social network X per spezzare una lancia a favore del nuovo film di James Wan con protagonista Jason Momoa. "É semplice matematica, ma anche se Aquaman & The Lost Kingdom dovesse ottenere il 30% in meno rispetto al suo predecessore (un calo ragionevole per un sequel) e riuscisse a fare almeno 105 milioni di dollari in Cina (molto meno rispetto ai 298 milioni di dollari del primo film, perché il mercato è cambiato), allora sarebbe comunque in grado di superare i 700 milioni di dollari a livello globale”.

Si tratta certamente di una presa di posizione forte, basata tutta sul successo straordinario ottenuto dal primo Aquaman, il film DCEU con l'incasso globale più alto di sempre in grado di superare il miliardo di dollari in tutto il mondo. Tuttavia le cose sono molto cambiate per DC negli ultimi mesi, specialmente dopo l'annuncio della fine del DCEU e il rilancio della saga con il reboot del DCU di James Gunn: nessuno degli ultimi film del franchise è riuscito a superare i 400 milioni di dollari a livello globale, e se Aquaman & The Lost Kingdom - il cui budget si attesta intorno ai 205 milioni di dollari - dovesse riuscire nell'impresa, allora sarà qualcosa di davvero eccezionale per la DC.

