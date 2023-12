Aquaman 2, quali sono le stime al box office del nuovo film DC?

Quali sono le stime al box office di Aquaman e Il regno perduto? L'ultimo film del DCEU sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, vediamo che cosa dicono gli analisti di mercato a proposito delle prospettive di incasso.

Le proiezioni per il fine settimana di apertura di Aquaman e il regno perduto stimano attualmente un ricavo al botteghino nazionale compreso tra 32 e 42 milioni di dollari. Per un confronto, il precedente Aquaman nel 2018 si era assicurato 67 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, una cifra molto maggiore. Degno di nota, inoltre, fu il successo al box office globale del primo episodio, che riuscì a superare il miliardo di dollari intorno al mondo diventando il film DC di maggior successo di sempre (e lo è ancora oggi, considerato che neanche Joker di Todd Phillips, altro film DC miliardario, non è riuscito a superarlo).

Il grande problema di Aquaman 2 sarà il budget: si tratta infatti di una delle produzioni finanziariamente più ambiziose di sempre del DCEU, con un budget consistente di ben 215 milioni di dollari. Per raggiungere la sostenibilità finanziaria, si prevede che il film dovrà superare i 400 milioni di dollari di incassi al botteghino globale, un numero molto distante per le attuali proiezioni.

Aquaman 2 uscirà da domani 20 dicembre nelle sale italiane. Per altri contenuti, leggete le ultime dichiarazioni di Jason Momoa sul suo futuro in casa DC.