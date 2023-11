Aquaman 2, il caso Depp-Heard continua a scatenare polemiche tra i fan

Nonostante i tentativi di James Wan di difendere Amber Heard, i fan continuano a mostrare il loro malcontento di fronte all'inclusione dell'attrice nel nuovo Aquaman e il Regno Perduto.

Molti infatti continuano a contestare il fatto che l'attrice sia stata inserita all'interno della pellicola, vedendolo come un'ingiustizia rispetto alla scelta da parte di Warner Bros. di escludere Johnny Depp da Animali Fantastici: Il Segreto di Silente. Perciò, ogni volta che escono nuove immagini o filmati di Aquaman e il Regno Perduto la polemica tra i sostenitori di Amber Heard e quelli di Johnny Depp torna a infuriare sui social network.

In particolare, a scatenare di nuovo la discussione è stato il nuovo poster di Aquaman 2 pubblicato alcuni giorni fa. In questa nuova immagine promozionale infatti, per qualche motivo Amber Heard non è stata inserita e, di conseguenza, i fan di entrambi gli schieramenti hanno iniziato a discutere su questa singolare scelta.

Alcuni sostenitore della Heard hanno evidenziato l'importanza del personaggio di Mera all'interno della saga di Aquaman, auspicando un suo ritorno in un ruolo di primo piano dopo che lo stesso James Wan aveva sottolineato come il nuovo Aquaman sia più incentrato sul rapporto tra il protagonista e suo fratello Orm, più che sulla storia d'amore con Mera.

Coloro che invece si oppongono al ritorno di Amber Heard nel nuovo film DC hanno invece ironizzato sulla questione e sottolineato ancora una volta il loro sostegno a Johnny Depp creando alcuni meme sull'argomento, tra i quali figura anche un ironico fotomontaggio che inserisce il volto di Depp al posto di quello della Heard in un'immagine promozionale di Mera.