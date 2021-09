Aquaman 2, spiegato perché Jason Momoa indosserà un costume più dark

Nella giornata di ieri è stata svelata la prima immagine ufficiale di Aquaman and the Lost Kingdom che raffigurava Jason Momoa di nuovo nei panni di Arthur Curry con indosso un costume nuovissimo e decisamente più dark di quello visto nel capitolo precedente. Nelle ultime ore si sono susseguite diverse speculazioni, risolte dal regista del film.

James Wan è infatti intervenuto via Instagram per spiegare il perché Jason Momoa indossa un costume di Aquaman blu, decisamente più dark rispetto alla versione classica dorata che avevamo visto nel film precedente. Il regista ha spiegato che il nuovo costume rispecchia le capacità del popolo di Atlantide di camuffarsi in mezzo agli altri, e sia Wan che David Leslie Johnson, lo sceneggiatore, sono stati ispirati dal costume blu che si vede nei fumetti di Aquaman degli anni '80. Wan ha anche postato un'immagine di Momoa con il costume dorato classico.

Quindi l'intenzione è quello di riportare anche una volta al cinema lo spirito anni '80 dei fumetti DC, un po' come fatto a suo modo da James Gunn con l'ultimo The Suicide Squad - Missione suicida, scongiurando qualsiasi intenzione di replicare il modello cupo e minaccioso di Zack Snyder. Già nel primo Aquaman le atmosfere erano sicuramente più rilassate e scanzonate che mai, con Jason Momoa assoluto mattatore nel ruolo.

Per il sequel Wan aveva già dichiarato di aver preso come fonte di ispirazione principale Terrore nello spazio, film del 1965 di Mario Bava che già a sua volta ispirò la realizzazione di Alien di Ridley Scott.

Oltre a Momoa, lo ricordiamo, la pellicola vedrà il ritorno nel cast di Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II e Amber Heard, con quest'ultima che è apparsa di recente in un video dal set di Aquaman 2.L'uscita nelle sale cinematografiche è fissata al 16 dicembre 2022, mentre vi ricordiamo che James Wan è da poco tornato nelle sale italiane con il suo nuovo horror Malignant.