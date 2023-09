Aquaman 2, gli spettatori hanno lasciato le proiezioni di prova (che sono gratuite)

Stando a precedenti report, Aquaman & The Lost Kingdom è stato un disastro ai test-screening, e ora nuove indiscrezioni hanno rivelato la reazione del pubblico alle cosiddette 'proiezioni di prova' organizzate per l'ultimo film DCEU.

Per un rapido contesto, le proiezioni di prova sono proiezioni gratuite organizzate dai grandi studios di Hollywood per 'provare' un film importante e più o meno completo di fronte ad un pubblico 'normale' (per normale si intende composto da non addetti ai lavori, né giornalisti o critici cinematografici: insomma, persone qualunque, quelle che andrebbero a vedere il film un sabato sera come tanti). Le proiezioni di prova, anche note come 'test-screening', sono pensate per avere una prima reazione a caldo dal pubblico, ascoltare le opinioni dello spettatore medio e intervenire qui e là per aggiustare il film qualora ce ne fosse bisogno.

Nei mesi scorsi abbiamo sentito da più parti le voci secondo cui i test-screening di Aquaman 2 sarebbero stati disastrosi, e in queste ore la nota insider Grace Randolph ha rivelato che molte persone invitate ad una proiezione di prova di Aquaman 2 se ne sono andate in anticipo, per via della pessima qualità del film. La nomea di Grace Randolph non è delle più eccellenti, e tendenzialmente la sua rivelazione sarebbe da prendere alla leggera, tuttavia il noto insider My time to shine hello ha ricondiviso il post della Randolph confermando personalmente la sua storia. Il che chiaramente non fa ben sperare in vista dell'uscita del film, fissata al 20 dicembre prossimo, ma in ogni caso appare sempre più evidente che con Aquaman 2 ci sarà da divertirsi.

Solo pochi giorni fa, i fan si sono accorti che Aquaman 2 ha riciclato una scena del primo Aquaman.