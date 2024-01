Aquaman 2: a sorpresa, Amber Heard compare sui social per fare pubblicità al film

Proprio nei giorni in cui Aquaman 2 ha superato il box office The Marvels, la star Amber Heard è comparsa a sorpresa sui social per sponsorizzare il suo ritorno nei panni della supereroina Mera.

Come potete leggere nel post disponibile in calce all'articolo, accompagnato da diverse foto dal dietro le quinte del film diretto da James Wan e interpretato da Jason Momoa e Patrick Wilson, Amber Heard ha espresso la sua gratitudine ai suoi fan per "il travolgente supporto e il continuo amore per il ritorno di Mera in Aquaman 2". La controversa attrice ha scritto: "Dopo tutto questo tempo, Aquaman 2 ha fatto splash nei cinema di tutto il mondo (scusate, è una battuta troppo facile). Grazie a tutti i miei fan per il supporto travolgente e l'amore per il ritorno di Mera."

Alla fine di Aquaman e il Regno Perduto Mera è ancora viva e vegeta dopo la battaglia finale contro Black Manta, tuttavia, come presumibilmente per tutto il resto del cast della saga, l'avventura in casa DC per Amber Heard è finita qui: con la nascita del nuovo DCU di James Gunn questa iterazione di Aquaman e dei suoi compagni sembra destinata a terminare, con Jason Momoa che addirittura dovrebbe assumere il ruolo di Lobo nella prossima saga cinematografica targata DC Studios.

Nel corso degli anni, Amber Heard ha interpretato Mera in Justice League di Joss Whedon, i due film di Aquaman e Justice League di Zack Snyder, il regista che la scelse per il ruolo e per il quale la star ha anche girato nuove scene nel dicembre 2020.