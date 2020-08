Aquaman 2 sarà più 'serio e rilevante' del primo film, confermato il ritorno di Orm

Ospiti al DC FanDome per parlare del dietro le quinte di Aquaman, James Wan e l'interprete di Orm Patrick Wilson hanno svelato dei nuovi dettagli sul sequel con Jason Momoa in arrivo a dicembre 2022.

"Sono entusiasta di poter continuare il viaggio dei nostri eroi, e di espandere il mondo con un secondo capitolo" ha dichiarato Wan. "Penso che il sequel sarà un po' più serio, e un po' più rilevante rispetto al mondo in cui viviamo oggi."

Wilson si è unito all'entusiasmo del regista: "Non vedo l'ora di vedere nuovi mondi, e ci spero. Mi piacerebbe vedere un po' di questa roba. Mi piacerebbe vedere dove possiamo andare... c'è molto oceano inesplorato."

"Posso garantirti che vedrai questi nuovi mondi nel prossimo film" ha aggiunto Wan, confermando dunque la presenza di Orm nel sequel.

Proprio durante l'attesa per il DC FanDome, il regista di The Conjuring ha anche rivelato in Aquaman 2 darà ancora più spazio alla sua sensibilità horror, che nel primo capitolo era emersa soprattutto durante la scena dei Trench, che ricordiamo saranno protagonisti di uno spin-off slegato dal film principale.

