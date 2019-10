Aquaman 2: secondo l'attore Jason Momoa il sequel sarà spettacolare

Quando nel 2016 arrivò la notizia di un film su Aquaman, l'evento non sembrò riscuotere molto successo, ma grazie alla fortunata scelta di scritturare Jason Momoa per il ruolo di Arthur Curry ha sicuramente decretato il successo della produzione. Adesso, a pochi giorni dall'inizio delle riprese del sequel, l'attore fornisce succulenti dettagli.

Dopo aver sbancato ai botteghini di tutto il mondo con un incasso da un miliardo di dollari, le industrie cinematografiche Warner Bros. e DC hanno deciso di alzare la posta in gioco, mettendo a disposizione del regista James Wan un budget non indifferente. Almeno stando alle dichiarazioni di Momoa durante la premiere See, serie Apple TV+ di cui sarà protagonista:

"Ci saranno tantissime novità di ogni genere. Sarà una produzione gigantesca. Sono entusiasta di avere il supporto dei tutti questi fan, sono stati di grande incoraggiamento quando ho proposto nuove idee per il sequel alla Warner Bros. Le proposte sono state accolte con il favore di tutti, James [Wan] compreso, e non vediamo l'ora di metterci al lavoro."

L'attore sembra molto concentrato sul suo ruolo, grazie al quale ha ampliato la schiera dei fan, già numerosi dopo la sua interpretazione di Khal Drogo in Game of Thrones. Vedremo tornare sul set vecchi amici di Arthur: ecco Amber Heard e Willem Dafoe in alcune foto del backstage di Aquaman 2 e Yahya Adbul-Mateen conferma il ritorno di Black Manta.