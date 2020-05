Amber Heard, importanti novità su Aquaman 2 e il ruolo della star

Nonostante la petizione lanciata da alcuni fan per fare escludere Amber Heard da Aquaman 2, che fino a questo momento ha raccolto ben 430.000 firme, arrivano ulteriori conferme sul fatto che Warner Bros. non abbia alcuna intenzione di privarsi di una delle star di punta del franchise.

Dopo le ultime rivelazioni sulla disputa legale con l'ex marito Johnny Depp, dei fan hanno chiesto di rimuovere l'attrice dal ruolo descrivendola come "una presenza deleteria per il film", specie dopo l'accumulo di prove contro di lei e il respingimento da parte del giudice della richiesta dell'interprete di annullare la causa.

Come avevamo fatto notare lo scorso aprile, quando la petizione aveva raggiunto e superato le 400.000 firme, la richiesta è però destinata a rimanere un semplice strumento che i fan hanno utilizzato per di dimostrare il loro dissenso nei confronti della Heard. A confermare la volontà di Warner e DC Films di proseguire con l'attrice, infatti, ci ha pensato nelle scorse ore anche Umberto Gonzalez.

"No, Amber Heard non è stata "licenziata" da Aquaman 2" ha scritto il giornalista e scooper di The Wrap in un post su Twitter.

Aquaman 2, lo ricordiamo, vedrà il ritorno nel cast di Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson e ovviamente Jason Momoa, per un'uscita prevista nelle sale il 16 dicembre 2022. Per altre notizie sul mondo DC, vi lasciamo alle ultime novità sulle atmosfere dark di The Batman.