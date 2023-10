Aquaman 2, quale sarà alla fine il ruolo di Amber Heard nel film?

Se ne sono dette davvero tante sul ruolo di Amber Heard in Aquaman 2, fra rumor presunti e verità sussurrate. Ma alla fine quanto e come la vedremo nel film? Proviamo a capirlo assieme raccogliendo le ultime novità.

Dopo il backlash del processo fra Amber Heard e Johnny Depp la posizione dell'attrice sembrava davvero traballante per quanto riguarda Aquaman 2. Era partita una petizione per rimuoverla dal film e varie indiscrezioni riportavano come in casa Warner ci avessero provato senza però riuscirci.

Una delle ultime riguarda le pressioni fatte da Elon Musk per non licenziare Amber Heard da Aquaman 2, cosa che appunto confermerebbe l'indiscrezione secondo cui James Wan e la casa di produzione avevano tentato di tagliare Mera dal sequel di Aquaman.

E allora che ruolo avrà Amber Heard nel film? Dal trailer di Aquaman 2 che abbiamo visto pare una parte molto ridimensionata rispetto al primo film: Mera sembra non sia per nulla centrale nell'evoluzione della storia e chissà che tutto non si concentri su Aquaman come "padre single" lontano dall'atlantidea.

Resta quindi un tentativo di togliere Amber Heard dal film che non sappiamo quanto pagherà, visto che Aquaman 2 è l'ultimo prodotto del morente DCEU prima dell'arrivo di James Gunn, e tutto fa pensare a un flop ormai annunciato.

E secondo voi come finirà il ruolo di Amber Heard in Aquaman 2? La vedremo oppure sarà quasi solamente un cameo? Diteci la vostra nello spazio commenti qua sotto!