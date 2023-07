Aquaman 2, terzo round di riprese aggiuntive! Il Batman di Ben Affleck è stato fatto fuori

Le riprese di Aquaman 2: The Lost Kingdom sono state a dir poco travagliate, ma a quanto pare i lavori sono ancora in corso: grazie ad una nuova esclusiva di The Hollywood Reporter, infatti, sono emersi in queste ore tantissimi dettagli sul prossimo film DC Studios con protagonista Jason Momoa.

Stando alla pubblicazione, questa terza sessione di riprese aggiuntive del cinecomix diretto da James Wan avrebbe rimesso in carreggiata le cose, e si è resa necessaria dopo che gli ultimi test-screening avevano dato un esito molto negativo per il pubblico di prova. Questa terza sessione di riprese aggiuntive, tra l'altro, è stata anche la prima pienamente supervisionata da James Gunn e Peter Safran, i nuovi dirigenti dei DC Studios, e la loro presenza sembrerebbe aver indirizzato il film di James Wan più verso il nuovo DCU che il vecchio DCEU (per il quale il progetto era originariamente nato).

A questo proposito, sempre secondo l'Hollywood Reporter, il cameo di Batman di Ben Affleck è stato definitivamente tagliato, facendo in questo modo la stessa fine del cameo del Batman di Michael Keaton. I due attori erano stati reclutati per lo stesso film in due momenti diversi per assecondare i caotici cambi di piani editoriali che si sono susseguiti all'interno della compagnia nel corso dei mesi (e degli anni) ma adesso James Gunn ha posto fine a questa telenovela: stando al magazine, la decisione di tagliare anche il Batman di Zack Snyder ha origine nel fatto che Gunn e Safran non vogliono dare false speranze ai fan, dato che né Ben Affleck né Michael Keaton torneranno in futuro per interpretare il Batman del DCU e averli in Aquaman: The Lost Kingdom avrebbe potuto generare ulteriore confusione (una mossa che però contraddice la presenza di George Clooney in The Flash, film supervisionato da James Gunn: avrà a che fare con il DCU? Stavolta alziamo le mani).

Tra le altre informazioni rese note dall'Hollywood Reporter, da segnare che a quanto pare Aquaman 2 fa ampio uso di CGI in ogni sua singola inquadratura, cosa che ha contribuito non poco a far lievitare i costi di sviluppo ben oltre il budget iniziale di 200 milioni di dollari. Un altro disastro annunciato per DC? Lo scopriremo solo a dicembre...