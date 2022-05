Aquaman 2, rivelato il minutaggio di Amber Heard? 'Solo 10 minuti!'

Continua senza esclusione di colpi il processo fra Johnny Depp e Amber Heard. Ma se il primo è stato licenziato da diversi progetti, la Heard mantiene il suo ruolo in Aquaman nonostante le polemiche e una petizione da 2 milioni di firme per eliminarla. Ma potrebbe non servire: ecco perché potrebbe apparire solo 10 minuti.

Difficile dire chi stia avendo la meglio nel processo fra Johnny Depp e Amber Heard. Il giudizio è influenzato ogniqualvolta dalla posizione dei sostenitori dell’una o dell’altra parte, anche se l’imputata si trova attualmente in netta minoranza agli occhi dell’opinione pubblica. Sicuramente sono molte le rivelazioni che stanno quantomeno riequilibrando le responsabilità. E non si può non considerare che, pur senza una condanna formale – l’unico processo perso da Depp fu contro le diffamazioni del The Sun – solo una delle due parti sia stata licenziata dai vari progetti in corso.

L’iter di Depp è più che noto e non ha bisogno di essere ripercorso. Per quanto riguarda quello della Heard invece, nonostante le cause legali in corso, l’attrice non si è vista licenziata dai propri ruoli, in particolare da quello di Mera nel secondo capitolo di Aquaman con Jason Momoa. I fan avevano anche avviato una petizione per farla licenziare, ma la Warner non aveva – almeno apparentemente – preso in considerazione questa possibilità. Attualmente, con il processo in corso, la petizione su Aquaman è esplosa, tornando sulla cresta dell’onda con un totale record di oltre due milioni di firme.

Tuttavia, potrebbero non essere necessarie: questo perché, forse, Warner ha effettivamente preso in considerazione i rischi mediatici (e di botteghino) derivanti dalla presenza di Amber Heard. Tanto che avrebbe ridotto la sua presenza nel film a soli 10 minuti totali sulle più di due ore che ormai compongono questi cinecomic. Meno del 5% sul totale. Questo, almeno, è quanto sostiene la YouTuber Grace Randolph, di cui trovate il post twitter in calce all’articolo. C’è da considerare che il rumor non nasce dal nulla, poiché diverse scene del film sono state presentate al recente CinemaCon di Las Vegas.

Se così fosse, un minutaggio così ridotto sarebbe segnale evidente dell’impresentabilità della Heard agli occhi dei fan, quindi dei botteghini, infine delle produzioni. Ma potrebbe facilmente portare la Warner, se le sorti del processo cambiassero ulteriormente, a tagliare definitivamente quei dieci minuti o farli rigirare con una nuova interprete, cosa che richiederebbe uno sforzo produttivo effettivamente minimo nonostante la già avanzata fase di post-produzione. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!