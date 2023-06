Aquaman 2 risentirà del ripristino del DCU in The Flash? Risponde il regista

Considerato il complesso multiverso di The Flash - in arrivo in sala il 16 giugno 2023 -, in molti si chiedono se Aquaman 2 risentirà o meno degli sconvolgimenti nel DC Extended Universe; al riguardo, il regista James Wan ha le idee molto chiare: le influenze sono meno di quanto si possa credere.

"Ho dovuto apportare modifiche su tutta la linea" ha dichiarato Wan. "Il DCU ha attraversato molte versioni diverse, perciò una delle imprese più difficili in questo film è stato tenere traccia di tutto ciò che stava accadendo. Fortunatamente, l'universo di Aquaman è piuttosto lontano da tutto il resto. Andremo in svariati regni sottomarini che non sono necessariamente correlati con le altre pellicole e gli altri personaggi, quindi siamo autonomi sotto questo punto di vista. Insomma: posso raccontare la mia storia a sé starne, senza troppe influenze, ma allo stesso tempo devo essere consapevole di quel che accade là fuori".

Prodotto da DC Studios, the Safran Company e Atomic Monster Production, Aquaman and the Lost Kingdom sarà il sequel diretto del film del 2018 e racconterà la storia del supereroe costretto a proteggere Atlanide a seguito del risveglio di un antico potere. Nel cast, ricordiamo Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman), Amber Heard (Mera) – con pochissimi minuti su schermo, – Williem Dafoe (Nuidis Vulko) e Patrick Wilson (Orm Marius).

Aquaman and the Lost Kingdom debutterà al cinema il 25 dicembre 2023, nonostante la data d'uscita originale coincidesse col 16 dicembre 2022. A quanto pare, però, i test screening di Aquaman 2 sono pessimi... Riuscirà a essere all'altezza delle aspettative?