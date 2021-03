Aquaman 2, le riprese in estate: dal titolo di lavorazione i primi dettagli sulla trama?

Pochi giorni dopo che Jason Momoa ha annunciato di aver iniziato la sua preparazione per Aquaman 2, sono emerse in rete delle nuove informazioni sullo stato dei lavori del film DC, la cui data di uscita è attualmente fissata al 16 dicembre 2022.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Discussing Film, le riprese della pellicola di James Wan partiranno il prossimo giugno nel Regno Unito, anche se non sono da escludere eventuali ritardi sul programma causa problematiche legate alla pandemia di Covid.

Il sito fa inoltre sapere che Aquaman 2 verrà girato sotto il titolo di lavorazione di "Necrus". Sebbene questi titoli spesso siano scelti senza alcun motivo - basti pensare al nome "Mary Lou" utilizzato per le riprese di Avengers: Infinity War - questa volta potrebbe riservare degli interessanti dettagli sulla trama del sequel.

Nei fumetti DC, Necrus è infatti il nome di una città sottomarina che, al contrario di Atlantide, esiste solamente per dei brevi intervalli di tempo e non può mai essere trovata due volte nella stessa posizione, questo per via di un satellite alieno che vaga per la galassia ed entra periodicamente nell'orbita terrestre. Conosciuta come la "Black City", Necrus è stata spesso in conflitto con Atlantide.

Per altre notizie: Warner Bros. in queste ore ha annunciato i progetti di Batgirl e Zatanna.