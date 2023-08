Aquaman 2 sarà rinviato o Warner Bros vuole liberarsene il prima possibile?

In queste ore sono stati annunciati grossi cambiamenti al calendario uscite di Warner Bros, rivoluzionato a causa degli scioperi a partire dal rinvio di Dune: Parte 2 al 2024, ma che cosa ne sarà di Aquaman & The Lost Kingdom?

Il nuovo cinecomic DC, l'ultimo dei progetti dell'ex DCEU ancora in attesa di una distribuzione dopo l'annuncio della nascita dei DC Studios e del reboot del DCU sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, secondo i rapporti non sarebbe così centrale nei piani di Warner Bros Discovery da richiedere un ulteriore investimento per organizzare un ennesimo rinvio, e potrebbe mantenere la sua attuale data d'uscita prevista per il 20 dicembre prossimo. Inoltre, sempre stando a quanto riferito nelle ultime ore, anche le altre uscite targate Warner Bros. e previste per dicembre, come Wonka e Il colore viola, manterranno le loro date d'uscita originali (anche Godzilla x Kong è stato rinviato come conseguenza del posticipo di Dune: Parte 2).

Probabilmente, nel caso di Aquaman & The Lost Kingdom, i motivi dietro a questa decisione sono da ricercare nel fatto che Warner Bros sembra non credere nel successo al box office del film DC, dopo che tutte le ultime proposte dell'ormai defunta saga cinematografica - Black Adam, Shazam! Furia degli Dei, The Flash e il più recente Blue Beetle - hanno ottenuto pessimi risultati al botteghino. In aggiunta, Aquaman & The Lost Kingdom è stato giudicato in maniera pessima agli ultimi test-screening, e dopo una produzione a dir poco travagliata - tra numerose sessione di riprese aggiuntive, cambi di sceneggiatura e il chiacchierato ridimensionamento del ruolo di Amber Heard - il film ad oggi non si è ancora mostrato al pubblico né con poster, né con immagini promozionali né tanto meno con un trailer.

Insomma, Warner pubblicherà Aquaman & The Lost Kingdom senza squilli di trombe o tappeti rossi del caso e concentrerà tutti i propri sforzi su Joker: Folie à Deux (ottobre 2024) e Superman: Legacy e The Batman: Parte Due (luglio e ottobre 2025)? Staremo a vedere.