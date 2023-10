Aquaman 2 ancora rinviato! Ma stavolta il ritardo è davvero minimo

L'universo cinematografico DC è un segmento di cinema che proprio non riesce a trovar pace: tra gli insuccessi di critica e pubblico del vecchio corso, la rivoluzione totale ad opera James Gunn/Peter Safran e gli scioperi che hanno colpito Hollywood, la quiete sembra davvero quantomai lontana... E a farne le spese è ora Aquaman e il Regno Perduto!

Il film nel quale difficilmente vedremo il tanto chiacchierato cameo di Ben Affleck ha infatti già subito un rinvio tempo fa, slittando dal marzo del 2023 al 20 dicembre dello stesso anno: le ultime news parlano però di un ulteriore spostamento per il nuovo capitolo delle avventure dell'eroe di Jason Momoa... Anche se stavolta, in effetti, non c'è da allarmarsi più di tanto!

Aquaman e il Regno Perduto è infatti destinato a slittare dal 20 al... 22 dicembre prossimo, condannando quindi i fan DC a un'attesa aggiuntiva di appena 2 giorni! Certo, vista la situazione e la pazienza già spesa, anche poche ore possono fare la differenza... Ma chissà, se il film di James Wan dovesse rivelarsi buono gli si potrebbe anche perdonare questo farsi attendere più del dovuto! E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra analisi delle prospettive di Aquaman 2 al box-office.