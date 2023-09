Aquaman 2 ha riciclato l'intera trama di un vecchio film spin-off DCEU cancellato da tempo

Riciclare, si sa, fa bene all'oceano, e dopo le recenti drammatiche indiscrezioni sulla trama di Aquaman e Il regno perduto, il regista James Wan ha ammesso che il sequel del suo film del 2018 includerà tutte le idee elaborate in passato per uno spin-off DCEU cancellato da tempo.

Stiamo parlando ovviamente di The Trench, lo spin-off di Aquaman annunciato in pompa magna da DC Films dopo il successo miliardario del primo film della saga con Jason Momoa, Amber Heard e Patrick Wilson: nel corso di una nuova intervista promozionale con Collider, infatti, il regista James Wan ha ammesso che Aquaman e Il regno perduto ha riciclato quasi tutte le idee di The Trench, la cui storia avrebbe dovuto avere per protagonista il letale villain Black Manta di Yahya Abdul-Mateen II.

"Avevamo sviluppato dopo il primo Aquaman ma alla fine di quel progetto non si è più fatto niente, motivo per il quale abbiamo preso tante delle idee su cui stavamo lavorando e le abbiamo inserite in questo sequel. Non volevamo che quel progetto interferisse con i film di Aquaman, ma mentre lo stavamo sviluppando sono venute fuori molte idee davvero interessanti che sentivo avremmo potuto usare nel nuovo capitolo. Il film di The Trench sarebbe stato uno spin-off segreto su Black Manta, inizialmente lo avevamo annunciato come The Trench ma l'obiettivo era quello di sorprendere con uno stand-alone su Yahya. E così, quando quel progetto è stato cancellato, quella storia è stata inserita nel sequel di Aquaman".

Aquaman e Il regno perduto uscirà il 20 dicembre prossimo. Per altri approfondimenti, guardate il primo trailer ufficiale di Aquaman 2.