Aquaman 2, in che modo il reboot DCU ha influenzato le riprese? Parla James Wan

Aquaman 2 sarà un successo o un flop al box office? James Wan, regista del film, in un’intervista ha spiegato come il reboot dell’intero universo DC ha influenzato la realizzazione di Aquaman.

Wan ha dichiarato a Screenrant: “Sono consapevole di tutto ciò che accade intorno a me. Voglio dire, uso l'analogia di vivere in una casa che sta per essere ristrutturata. È difficile non essere consapevoli del rinnovamento che sta avvenendo intorno a me. Ma il bello di Aquaman è che abbiamo sempre progettato questi due film per essere all'interno del loro mondo. Il vantaggio di non essere agganciati a questo universo più grande è che qualsiasi cosa accada laggiù non influisce sul mio film. Questo film non si aggancia a nulla. Vive nel suo mondo. È quello che abbiamo scoperto aver funzionato molto bene con il primo film, e stiamo facendo esattamente lo stesso. C'è rumore in giro, ma io sono nel mio bozzolo, nel mio regno sottomarino.”

Wan non sembra essere particolarmente scosso dalle rivoluzioni in casa DC, ed effettivamente Gunn e Safran, a capo del reboot, non hanno modificato in maniera particolare né la trama né la realizzazione del secondo capitolo di Aquaman.

Il film debutterà nelle sale americane il 20 Dicembre 2023, mentre nelle sale italiane arriverà il 25 dicembre. La pellicola ha avuto parecchi problemi tra una campagna pubblicitaria deficitaria e la figura di Amber Heard al centro delle polemiche, e non solo, sembra infatti che molti spettatori abbiano lasciato in anticipo le proiezioni di prova di Aquaman 2.