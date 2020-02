Aquaman 2, Randall Park anticipa il ritorno del suo Stephen Shin

Randal Park è l'unico attore ad aver partecipato nello stesso anno sia al Marvel Cinematic Universe che all'universo cinematografico della DC, rispettivamente nei panni dell'agente Jimmy Wood in Ant-Man e del Dottor Stephen Shin in Aquaman, opportunità di cui l'attore ha parlato in una recente intervista con Build.

"Sì è surreale perché sono cresciuto collezionando fumetti, ero un grande fan della Marvel, perciò è incredibile far parte di quel mondo e interpretare un personaggio apparso effettivamente in quei fumetti" ha spiegato Park. "E oltre a questo, nello stesso anno ho avuto l'opportunità di recitare in Aquaman nei panni di un personaggio dell'Universo DC, è stato davvero surreale."

"Siamo in pochi, ma non so quanti siano apparsi in entrambi i franchise nello stesso anno. È stato davvero figo, però non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà al personaggio perché sono sicuro che tornerà."

Per quanto riguarda Stephen Shin, protagonista insieme a Black Manta nella scena mid-credit del film di James Wan, l'attore ha confermato che nel sequel il personaggio avrà un ruolo molto più rilevante: "Sì, credo proprio di sì, ma non posso dirvi nulla."

Aquaman 2, lo ricordiamo, è ufficialmente in sviluppo alla Warner Bros. e arriverà nelle sale il 16 dicembre 2022. A proposito del Re di Atlantide, vi rimandiamo all'esilarante spot con Jason Momoa trasmesso in occasione del Super Bowl. Il mese scorso, l'attore ha iniziato il suo allenamento in vista di Aquaman 2.