Aquaman 2 ne fa una questione di principio: andrà peggio di The Marvels al box office?

The Marvels è il peggior risultato del MCU al box office ma siccome le tradizioni vanno rispettate, gli analisti confermano che Aquaman & Il regno perduto potrebbe fare addirittura di peggio.

Storicamente il DCEU è stato sempre in difficoltà rispetto al MCU, e sarebbe stato paradossale vedere la saga DC trionfare proprio all'ultimo secondo, ora che Aquaman & Il regno perduto rappresenterà il finale conclusivo del franchise in vista del reboot del DCU orchestrato da James Gunn e Peter Safran e che partirà nel 2024 in tv con la serie Creature Commandos e poi nel 2025 al cinema con Superman: Legacy: niente paura, però, perché il sequel con Jason Momoa ristabilirà l'ordine naturale delle cose.

Secondo le prime stime degli analisti, infatti, Aquaman 2 incasserà tra i 30 e i 40 milioni al debutto sul mercato domestico, una cifra che anche nella forbice più ampia rischia di essere inferiore al debutto di 47 milioni di The Marvels, il che ovviamente non è di buon auspicio per la corsa nelle sale del film diretto da James Wan. C'è da dire che l'ultimo anno ha segnato un netto declino nei risultati box office della DC, con i fan - presumibilmente disinteressati alla saga dopo l'annuncio del nuovo reboot in preparazione - che hanno disertato consecutivamente Shazam! Furia degli Dei, The Flash e Blue Beetle. Lo stesso Jason Momoa, secondo le indiscrezioni, lascerà il ruolo di Aquaman per interpretare Lobo nel DCU di James Gunn, il che certamente non invoglierà gli appassionati ad accorrere al cinema per vedere l'ultima avventura del supereroe di Atlantide.

Aquaman e Il regno perduto uscirà il 20 dicembre in Italia, distribuito da Warner Bros.