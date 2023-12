Aquaman 2, quando è ambientato il film rispetto a The Flash?

Aquaman e il Regno Perduto rappresenta l’ultimo lungometraggio del DC Extended Universe che lascerà posto al nuovo universo cinematografico guidato da James Gunn e Peter Safran. Scopriamo dove si inserisce, nella timeline della saga, il sequel con Jason Momoa nei panni dell’eroe marino protagonista dei fumetti della casa di Batman.

Dopo aver parlato del tempo in scena di Amber Heard in Aquaman e il Regno Perduto, torniamo a parlare del film di James Wan per capire dove potrebbe essere inserito all’interno della narrazione della saga DC ormai conclusasi proprio con il lungometraggio uscito nel periodo natalizio.

Aquaman e il Regno Perduto è, come il suo predecessore, completamente slegato dal resto del DCEU, non vedendo comparire altri personaggi della saga all’interno della narrazione, e l’unica informazione che ci è data sapere è che la narrazione si svolge 5 anni dopo la storia raccontata nel primo film.

Secondo la versione più accreditata l’opera di Wan andrebbe a chiudere il primo universo cinematografico DC anche dal punto di vista della cronologia dei fatti. Qualcuno considera invece gli eventi di Blue Beetle, altro prodotto scollegato quasi completamente dal resto, come successivi a quelli del film con Jason Momoa e Amber Heard.

Anche la scena post-credit di The Flash con protagonista Aquaman non ci aiuta in questo senso e potrebbe a tutti gli effetti essere anche ambientata in un universo parallelo a quello canonico.

In attesa di capire come esordirà il nuovo DCU, vi lasciamo con la nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto.