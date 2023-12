Aquaman 2, che punteggio ha su Rotten Tomatoes l'ultimo film DCEU?

Aquaman e il Regno Perduto uscirà nelle sale statunitensi oggi, 22 dicembre 2023, dopo aver già debuttato nelle sale italiane. Il film che chiuderà il ciclo del DCEU si porta dietro tutta una serie di critiche che ne mettono a repentaglio il successo a livello commerciale, con i primi giudizi su Rotten Tomatoes che non fanno sperare per il meglio.

Dopo aver riportato le reazioni contrastanti dei fan a proposito della presenza di Amber Heard in Aquaman e il Regno Perduto, torniamo a parlare del film di James Wan che chiude il primo universo cinematografico della DC per lasciare spazio a quello tutto nuovo che sarà costruito da James Gunn e Peter Safran.

Il sentore che la saga possa chiudersi con un flop serpeggia tra gli addetti ai lavori e tra i fan ormai da un po’, complici lo stato del mercato dei cinecomic degli ultimi mesi e una produzione e una promozione non esenti da difficoltà: in effetti, i primi giudizi postati sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes non aiutano a far crescere l’entusiasmo per il lungometraggio.

Al momento, il film, si assesta su un modesto 36% di pareri positivi a fronte di 114 recensioni da parte di chi abbia potuto già vedere il lavoro con Jason Momoa e, in questo senso, sembra prospettarsi un nuovo flop per la DC, dopo gli ultimi risultati poco soddisfacenti dei film su Flash e su Shazam!, usciti nei mesi scorsi.

In attesa di capire se l’opera di James Wan riuscirà a risollevarsi nei giudizi e se il periodo natalizio possa aiutare dal punto di vista degli incassi l’ultimo cinecomic del 2023, vi lasciamo alla nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto.