Aquaman 2 sarà molto più profondo del primo capitolo: parla James Wan

Il regista James Wan ha anticipato il tanto atteso sequel di Aquaman, intitolato Aquaman and the Lost Kingdom, che secondo quanto dichiarato dall'autore sarà più complesso del suo predecessore.

Parlando ad una recente conferenza stampa, Wan ha discusso del suo nuovo film horror, Malignant, e di come negli anni la sua carriera lo ha portato ad un pubblico sempre più grande, col quale ha voglia di misurarsi. "Oggi gli spettatori guardano i trailer e i poster e possono mettere insieme le cose, giusto? Farsi una loro idea del film molto precisa. Quindi la chiave è come: posso stare al passo con il pubblico di oggi sapendo che è così esperto?". Ha continuato spiegando come ha cercato di rimanere al passo con le aspettative del pubblico, affermando: "Quindi il mio obiettivo è quello di portare il pubblico verso un viaggio elettrizzante, ed è quell'aspetto che rende divertente per me questo lavoro. Non solo con i miei film horror. Ho provato a farlo anche in Fast and Furious 7, e in una certa misura in Aquaman, ma sicuramente lo sto facendo molto in Aquaman 2. Ci saranno maggiori livelli di profondità e complessità in Aquaman 2 rispetto al primo film."

Anche se non è entrato maggiormente nei dettagli, James Wan ha aggiunto: "E' qualcosa che ho imparato nel corso degli anni, ed è ciò che trovo intrigante nel lavoro del regista: tentare di prendere tutto quello che ho fatto nei miei film precedenti e portalo con me nel mio prossimo film".

Aquaman 2 è stato annunciato nel 2018, poco dopo il gigantesco successo di Aquaman, che ha guadagnato $1,148 miliardi con un budget di circa $200 milioni. Ricordiamo che Aquaman and the Lost Kingdom sarà ispirato a Mario Bava e includerà il ritorno di Amber Heard come Mera, un ruolo che l'attrice ha ripreso recentemente in Justice League di Zack Snyder.