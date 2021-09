Aquaman 2, prime foto: Jason Momoa svela il suo nuovo costume dark per il sequel!

Mentre proseguono senza sosta le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom, il protagonista Jason Momoa ha sorpreso i fan con un primo sguardo ufficiale al film che mostra il suo nuovo costume da Re di Atlantide.

Come potete vedere nel post pubblicato dall'attore su Instagram, in questo nuovo capitolo Aquaman abbandonerà i colori sgargianti tipici del personaggio per un look molto più dark e in linea con le atmosfere cupe tipiche dei film del DCEU firmati da Zack Snyder, tra cui la sua recente versione di Justice League.

D'altronde lo stesso James Wan sta preparando qualcosa di davvero particolare per il sequel, dato che proprio di recente ha anticipato che il film sarà "fortemente ispirato" a Terrore nello spazio, avventura horror spaziale del 1965 diretta dal maestro Mario Bava che ha influenzato tra gli altri anche Ridley Scott per la realizzazione del primo Alien.

Oltre a Momoa, lo ricordiamo, la pellicola vedrà il ritorno nel cast di Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II e Amber Heard, con quest'ultima che è apparsa di recente in un video dal set di Aquaman 2.

L'uscita nelle sale cinematografiche è fissata al 16 dicembre 2022, mentre vi ricordiamo che James Wan è da poco tornato nelle sale italiane con il suo nuovo horror Malignant.