Aquaman 2, a poche ore dal trailer svelata la durata: sarà uno dei film più corti della DC

A pochi minuti dal primo trailer ufficiale di Aquaman & The Lost Kingdom, anticipato nei giorni scorsi dal teaser trailer, nuove voci di corridoio hanno anticipato la durata del sequel del cinecomix DC Aquaman.

Come riportato da Entertainment Weekly, che ha avuto modo di intervistare in anteprima il regista James Wan (che, tra le altre cose, ha parlato della cancellazione del cameo di Ben Affleck nei panni di Batman), Aquaman & The Lost Kingdom ha attualmente una durata di 115 minuti, ovvero 1 ora e 55 minuti.

Sebbene la rivista abbia specificato che non si tratta ancora di un numero definitivo, dato che il film potrebbe subire alcune modifiche minori da qui all'uscita nei cinema di tutto il mondo (prevista per il 20 dicembre prossimo) questo minutaggio farebbe di Aquaman 2 uno dei film DCEU più brevi di sempre: il film, l'ultimo della sfortunata saga Warner Bros prima dell'atteso reboot del DCU dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran, sarà (o rischia di essere) molto più breve del primo Aquaman del 2018, che invece arrivo in sala con un montaggio di ben 2 ore e 23 minuti (che fruttò oltre un miliardi di dollari al box office).

É insolito, specialmente oggi che la durata media dei film sembra essersi alzata, che un sequel duri così tanto in meno rispetto al suo film originale, ed è possibile che la mezz'ora di differenza sia tutta colpa delle tante modifiche subite da Aquaman 2: oltre ad essere nato nel bel mezzo dei tanti passaggi di proprietà recenti di DC e Warner, come capitato a The Flash, Aquaman & The Lost Kingdom ha dovuto anche avere a che fare con Amber Heard, attrice interprete di Mera finita in mezzo al polverone mediatico scatenato dalla famosa causa legale con l'ex marito Johnny Depp. A questo proposito, ad esempio, si dice che il ruolo di Mera sia stato estremamente ridimensionato dopo che l'attrice ha perso il favore del pubblico.

Restate in attesa del trailer ufficiale di Aquaman 2, che uscirà nei prossimi minuti...