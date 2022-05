Aquaman 2: La petizione per escludere Amber Heard dal film supera i 3 milioni di firme

Mentre è ancora in corso il processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard, l'attrice statunitense sta vedendo calare progressivamente il proprio favore mediatico presso l'opinione pubblica. Ad esempio, in questi giorni sta ottenendo sempre più consensi una petizione che ne richiede l'esclusione da Aquaman 2.

Gli appassionati ricorderanno che nel primo Aquaman Amber Heard ha interpretato Mera, ruolo che dovrebbe riprendere anche nel sequel in uscita nel 2023. Tuttavia, durante il processo contro Johnny Depp, la popolarità dell'attrice sta raggiungendo i minimi storici agli occhi dell'opinione pubblica. In particolare, giusto qualche giorno fa avevamo riportato che la petizione per il licenziamento di Amber Heard da Aquaman 2 aveva raccolto più di 2 milioni di firme. Ebbene, oggi la stessa petizione ha raggiunto un nuovo traguardo, superando i 3 milioni di firme in tutto il mondo.

Inoltre, nonostante al momento non si possa stabilire con certezza chi uscirà da vincitore da questo processo, risulta chiaro che la maggioranza del pubblico abbia largamente espresso la propria preferenza per Johnny Depp. Difatti, oltre a questa petizione di grande successo, da quando è iniziato il processo, sui social sono stati condivisi migliaia di messaggi di sostegno per l'attore statunitense.

A quanto pare, lo sfavore mediatico che sta vivendo Amber Heard potrebbe influenzare Warner Bros. nelle sue prossime decisioni. Difatti, per quanto un licenziamento di Heard appaia alquanto implausibile al momento, in questi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci secondo cui il minutaggio di Amber Heard in Aquaman 2 sarà ridotto a solamente 10 minuti.

Infine, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Warner Bros. e osservare come si risolverà il processo in corso tra Johnny Depp e Amber Heard, il cui verdetto potrebbe incidere sulle future carriere degli attori.