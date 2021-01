Aquaman 2, la petizione per il licenziamento di Amber Heard vicina ai 2 milioni di firme

Difficilmente scavando nella storia del cinema troveremmo traccia di un'ondata d'odio delle proporzioni di quella rovesciatasi su Amber Heard nel corso di questi mesi: la star di Aquaman sembra aver perso completamente le simpatie dei fan e, stando a quanto leggiamo in rete in questi giorni, la cosa non accenna a placarsi.

I motivi li conoscete tutti: Heard è accusata di essere la causa della rovina di Johnny Depp, la cui carriera vive attualmente una fase piuttosto nera successivamente alla causa persa contro il The Sun che, qualche tempo prima, aveva definito la star di Edward Mani di Forbice un "picchiatore di mogli".

Ma torniamo ad Heard, dunque: in particolare dopo il licenziamento di Depp da Animali Fantastici i fan hanno cominciato a chiedere a gran voce l'esonero dell'attrice da quello che è attualmente il principale franchise in cui la vediamo impegnata, vale a dire il DC Extended Universe. La petizione per chiedere a Warner Bros. di rimpiazzare Heard nel ruolo di Mera per Aquaman 2 è stata un successo praticamente immediato e, stando agli ultimi aggiornamenti, ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 1.8 milioni di firme.

Vedremo, dunque, se Warner Bros. deciderà di tener conto di tutto ciò. Una fan-art, intanto, ha già immaginato Emilia Clarke al posto di Amber Heard in Aquaman 2; vediamo, nel frattempo, a che punto è la lavorazione di Aquaman 2.