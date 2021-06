Aquaman 2, Patrick Wilson è sicuro: 'Il sequel sarà migliore del primo film'

Intervistato da Entertainment Tonight in occasione dell'uscita di The Conjuring - Per ordine del diavolo, Patrick Wilson ha avuto modo di parlare del suo imminente impegno con Aquaman 2, atteso sequel targato DC che lo rivedrà nei panni di Orm.

Nello specifico, l'attore ha anticipato che James Wan ha approcciato il progetto con il classico approccio "bigger and better": "Penso che come con qualsiasi cosa con James, quando torna per un sequel diventa tutto più grande e migliore. E più ampio, con più divertimento, più azione e più lavoro sui personaggi. È bello ed è super divertente".

Wilson ha poi confermato che le riprese di Aquaman 2 sono ormai imminenti. "Mi sto allenando da circa otto settimana e tra un paio di mesi iniziamo. Tra circa un mese e mezzo o giù di lì", ha aggiunto.

Vi ricordiamo che la pellicola verrà girata sotto il titolo di lavorazione di "Necrus", il che potrebbe essere un importante indizio sulla trama. Per chi non lo sapesse, Infatti, Necrus è il nome di una città sottomarina che, al contrario di Atlantide, esiste solamente per dei brevi intervalli di tempo e non può mai essere trovata due volte nella stessa posizione, questo per via di un satellite alieno che vaga per la galassia ed entra periodicamente nell'orbita terrestre.

Intanto, Jason Momoa ha rivelato di aver contribuito alla sceneggiatura di Aquaman 2.