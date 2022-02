Aquaman 2: Patrick Wilson promette: 'Questo film sarà una bomba'

A circa due settimane dall'annuncio della fine delle riprese di Aquaman 2, in una recente intervista Patrick Wilson è tornato a parlare dell'atteso sequel del cincecomic DC con Jason Momoa. In particolare, ha rilasciato qualche anticipazione sul suo personaggio, Orm, e sulle ambizioni del film.

Nell'intervista in questione, gli è stato chiesto di commentare il nuovo look di Orm in Aquaman 2, che potete visionare nel post Instagram in calce alla notizia, in cui l'attore presenta un fisico scolpito, ma soprattutto capelli lunghi e una barba decisamente folta. In effetti, quell'immagine non era passata inosservata e aveva dato il via alle speculazioni da parte dei fan sul nuovo arco narrativo del personaggio in questo sequel.

Qui di seguito potete leggere cosa ha risposto in tal merito Patrick Wilson: "Questo è sicuramente Orm che è stato... Beh, lo avete visto portare via, - riferendosi al primo Aquaman - perciò chiaramente non aveva un rasoio dovunque sia finito".

Nel corso dell'intervista, ha poi condiviso la sua eccitazione e i suoi pensieri per questo sequel, sottolineando l'importanza della visione creativa del regista James Wan. Ecco un estratto della sua dichiarazione: "Questo film sarà una bomba. Ci siamo divertiti un sacco a girarlo. Abbiamo ripreso lo spirito del film e lo abbiamo espanso ulteriormente. Abbiamo fissato quello che James - riferendosi al regista - ha deciso di fare con il primo, che è stato un grande successo. Quindi, ci saranno momenti divertenti e momenti sentiti, momenti stupidi e momenti d'azione, le ambientazioni sono incredibili, le scene di combattimento e le coreografie sono pazzesche... semplicemente fantastico".