Aquaman 2, Patrick Wilson conferma il ritorno di Ocean Master

Parlando con l'Hollywood Reporter, la star Patrick Wilson è inevitabilmente andata a parare verso l'argomento Aquaman 2, sequel del cinecomic DC Films campione d'incassi con Jason Momoa diretto da James Wan.

Wilson, che nel primo film ha interpretato il villain Orm, alias Ocean Master, fratellastro del protagonista Arthur Curry, ha confermato che il suo personaggio tornerà anche nell'atteso sequel.

"Sono informato solo in parte. Ovviamente io voglio sapere tutto, ma ho anche un grande rispetto per James e il suo processo creativo, quindi accetto di restare in panchina mentre lui inventa ed entrare quando lui mi dice di entrare. A volte, a dire il vero, sono io che chiedo di non sapere, altre volte ci provo ma lui mi fa: 'Non posso dirtelo ancora!'. Oppure altre volte provo a gettargli qualche esca: 'Che ne dici se facciamo questo o quest'altro?', e lui: 'Bene, è proprio quello a cui stavo pensando', o cose così. Siamo in contatto costante, parliamo molto. È divertente perché sa come spingersi sempre oltre, sempre in avanti. Posso dire che le sue idee per Aquaman 2 sono questo, sono oltre e vanno in avanti. Qualunque cosa significhi. Conosco più o meno come Orm si inserisce all'interno di queste idee, ma non posso parlarne."

Aquaman 2 sarà la sesta collaborazione tra Patrick Wilson e James Wan, dopo i due film di The Conjuring, i due di Insidious e ovviamente il primo Aquaman.

Per altri approfondimenti sul sequel DC Films vi rimandiamo alle dichiarazioni di Jason Momoa e alla conferma del ritorno di Black Manta.