Aquaman 2: Patrick Wilson si allena per il ruolo di Orm, guardate il video!

Con l'inizio delle riprese ufficialmente confermato, Patrick Wilson ha ripreso i suoi allenamenti in vista del suo ritorno nel ruolo di Orm nel sequel Aquaman and the Lost Kingdom, nel quale rivedremo Jason Momoa di ritorno nei panni di Arthur Curry e Amber Heard in quelli di Mera. Il film godrà ancora una volta della regia di James Wan.

Proprio James Wan ha annunciato l'inizio delle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom condividendo una prima immagine dal set della pellicola, mentre Patrick Wilson ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra il suo allenamento e preparazione fisica per tornare in forma in vista del suo ritorno nei panni di Orm, il fratellastro di Aquaman che nel corso del primo film contendeva il regno di Atlantide a Jason Momoa.

In realtà il video fa riferimento agli ultimi tre mesi trascorsi in palestra per prepararsi proprio all'inizio delle riprese di Aquaman 2; con queste ufficialmente partite, Wilson ha potuto ringraziare come si deve il suo preparatore atletico: "Grazie Ayo Falae per questi ultimi tre mesi e oltre di allenamento per Orm. Più tutta la preparazione per il primo film. Tanto duro lavoro e sudore. Siamo pronti".

I dettagli sulla trama del sequel di Aquaman sono ancora segreti, ma pare che il personaggio di Necrus possa celarsi dietro al misterioso "regno perduto" citato dal titolo del film. Oltre a Momoa e Wilson, torneranno nel cast anche Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II (che prossimamente apparirà anche nel reboot di Candyman) e Amber Heard, con quest'ultima che ha ribadito più volte la sua presenza nonostante le polemiche che hanno accompagnato la questione processuale con Johnny Depp.

Aquaman and the Lost Kingdom ha una data d'uscita fissata al 16 dicembre 2022.