Aquaman 2, quanto sono stati pagati Jason Momoa e Amber Heard?

Nononostante le stime al box office di Aquaman 2 non siano ottime, i cachet di Jason Momoa e Amber Heard hanno raggiunto cifre incredibili. Ma esattamente, quanto sono stati pagati i 2 attori?

Sembra che, grazie al successo del primo capitolo della saga, Jason Momoa e Amber Heard abbiano percepito un cospicuo aumento a livello salariale. Difatti, per quanto riporta Variety, l’interprete di Aquaman ha guadagnato ben 15 milioni di dollari per la sua parte nel sequel, il doppio rispetto ai 7.5 milioni di dollari del primo film e, a quanto pare, anche Heard, nonostante il ruolo minore all’interno della pellicola, ha raddoppiato il guadagno, passando da 2 a 4 milioni di dollari.

Nonostante ciò, il futuro della saga è a rischio, e tutto dipende dalla volontà di James Gunn e Peter Safran di voler proseguire con le avventure di Arthur Curry. Anche lo stesso Momoa non si è mostrato molto fiducioso in un’intervista con Entertainment tonight:

“Non voglio necessariamente che sia la fine... ma non credo che sia davvero una scelta. La verità è che se il pubblico lo ama, allora c'è una possibilità. Amo questo personaggio e vorrei interpretarlo per molto tempo, ma in questo momento mi sento di dire: "Non si prospetta nulla di buono".

Non resta quindi che attendere il responso del pubblico verso la nuova pellicola del supereroe DC. Se invece volete approfondire, ecco 5 cose da sapere su Aquaman e il regno perduto.