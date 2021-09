Aquaman 2, le nuove foto dal set svelano l'arrivo degli Atlantidei sulla Terra

Una nuova foto trapelata dal set dell'attesissimo sequel di Aquaman di James Wan, intitolato Aquaman and the Lost Kingdom, mostra gli Atlantidei arrivare su una spiaggia nel Regno Unito.

L'utente di Reddit Johnny_Segment ha pubblicato una foto dal set di Aquaman 2, offrendo uno sguardo ravvicinato agli abitanti di Atlantide durante una scena che li mostra sulla spiaggia di Saunton Sands, nel Devon. L'immagine non è esattamente dettagliata e non tutto è distinguibile, ma a un esame più attento, si possono notare alcuni membri della troupe riuniti in prossimità di due attori, che stanno girando su una piattaforma nell'acqua. Non è del tutto chiaro se le persone in questione siano in realtà attori o stuntmen, ma sono certamente agghindati con un abbigliamento da supereroe, con un paio di corna che sporgono da quello che sembra essere un elmo o una corona. Il costume in questione potrebbe essere una versione aggiornata dell'armatura del soldato semplice di Atlantide, la forza militare vista nel primo film.

Recentemente, la spiaggia era stata la location della prima foto di Patrick Wilson da Aquaman 2, col regista James Wann che aveva orgogliosamente mostrato ai suoi follower di Instagram il nuovo, barbuto look di Ocean Master, il fratellastro di Aquaman. Qualche giorno prima, sui social era stato anche pubblicato il nuovo costume di Aquaman, fieramente indossato dal protagonista Jason Momoa.

Aquaman and the Lost Kingdom uscirà il 16 dicembre 2022.