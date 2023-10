Aquaman 2, le nuove accuse: quante scene con Amber Heard sono state tagliate?

Si respira un’aria davvero pesante attorno ad Aquaman e il regno perduto, il film diretto da James Wan in arrivo nelle sale italiane durante il periodo natalizio, per esattezza giorno 20 dicembre.

Da mesi, infatti, la pellicola sembra non trovare alcuna pace. Dal discusso ritorno dell’attrice Amber Heard nei panni di Mera ai continui reshoot, il sequel del blockbuster del 2018 campione di incassi sembra andare incontro ad un orizzonte tutt’altro che allettante.

Di certo, la nuova avventura con protagonista l’Arthur Curry dell’amato Jason Momoa non è partita col piede giusto, anzi alcune pesanti indiscrezioni riportavano l’abbandono dei test-screening di Aquaman 2 da parte di alcuni fan, evidentemente delusi da ciò a cui stavano assistendo.

Tutto ciò si configura come una pessima pubblicità al film in uscita. Come se non bastasse, nelle ultime ore si sta letteralmente scatenando attorno al progetto una tempesta che forse nemmeno il Protettore degli Oceani è in grado di placare.

Alcuni documenti trapelati online parlano di una situazione delirante sul set, con Jason Momoa sovente in stato di ebbrezza e, addirittura, divertito nel tormentare la collega Amber Heard travestendosi come Johnny Depp, il suo storico ex-marito.

Il polverone mediatico sollevatosi attorno ad Aquaman 2 sta assumendo proporzioni notevoli. E non finisce qui: secondo Variety, fonti vicine alla produzione del film parlano di ampi tagli al girato della Heard.

Trapela, infatti, che almeno due scene con protagonista Mera siano state rimosse dal montaggio finale: la prima sequenza è descritta come uno scontro tra Mera e Black Mantha, la seconda invece dovrebbe essere una scena d’amore con Aquaman stesso.

Già in precedenza circolavano rumor riguardo l’eliminazione di numerose scene con Amber Heard, in modo tale da ridurre drasticamente l’importanza del suo personaggio ai fini della trama; pertanto, le ultime voci sembrano poter essere veritiere. Intanto, la DC ha preso le difese di Jason Momoa, negando categoricamente la cattiva disciplina che i recenti leak gli imputavano.

Insomma, mala tempora currunt per Aquaman e il regno perduto; non manca molto per verificare con i nostri occhi se si tratta davvero di uno dei cinecomics peggiori di sempre.