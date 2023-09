Aquaman 2: avete notato il brevissimo cameo di Amber Heard nel trailer?

Il trailer di Aquaman e il Regno Perduto è finalmente stato svelato, riportando i fan nel mondo dell’eroe interpretato da Jason Momoa a quasi cinque anni di distanza da quando Arthur Curry è stato introdotto al pubblico cinematografico. Nel video promozionale, però, la parte dedicata ad Amber Heard è ridotta davvero all’osso.

Dopo aver indicato tutti gli attori presenti nel cast di Aquaman e il Regno Perduto, torniamo a parlare del trailer del film di James Wan per parlare dell’annosa questione relativa alla presenza, in seguito alla causa per diffamazione, di Amber Heard nei panni di Mera.

In effetti, nel trailer presentato da Warner e DC, l’attrice di The Stand c’è, anche se solo per un brevissimo momento: verso la fine del trailer si può infatti vedere Mera colpire un oblò di vetro sott’acqua che pare intrappolarla.

L’attrice aveva dichiarato, durante il processo con l’ex marito: “Ho combattuto tantissimo per rimanere nel film. Non mi volevano più includere”.

Il regista James Wan ha invece spiegato a Entertainment Weekly come, secondo lui, il processo non abbia giocato alcun ruolo nelle decisioni creative prese per il sequel: “L’ho sempre spiegato a tutti fin dall’inizio. Il primo Aquaman era il viaggio di Arthur e Mera. Il secondo film sarebbe stato su Arthur e Orm. Quindi il primo era un film d’azione romantico, il secondo è un film d’azione sull’amicizia. Non ci resta che aspettare”.

A proposito dell’aver lavorato con la Heard, Dolph Lundgren ha dichiarato: “È stata grandiosa. Ho lavorato con lei nei sia nel primo che nel secondo Aquaman. Abbiamo girato lo scorso autunno a Londra. È bravissima e ho avuto una grande esperienza sul set con lei: è gentile, carina con il gruppo di lavoro e con tutti e molto umile”.

In attesa di poter capire quanto sarà esteso il ruolo di Mera in questo secondo capitolo, vi lasciamo alla notizia relativa alla durata di Aquaman e il Regno Perduto.