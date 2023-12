Aquaman 2 non ce la fa: Jason Momoa sigla l'ennesimo flop per l'ultimo anno del DCEU

Dopo il pessimo esordio al box office nel primo giorno di programmazione, le analisi di mercato ci confermano che Aquaman e Il regno perduto ha rispettato le previsioni, che però purtroppo erano ampiamente negativo.

Il sequel del film di supereroi DC, nuovamente interpretato da Jason Momoa nei panni del Re di Atlantide e ancora una volta diretto da James Wan, ha esordito leggermente al di sotto delle stime più rosee con 27,7 milioni di dollari nel tradizionale fine settimana su tre giorni, e porterà a casa un deludente risultato di 40 milioni di dollari nei quattro giorni di vacanza.

Con il suo budget di oltre 205 milioni di dollari, Aquaman 2 si preannuncia come l’ultimo di una striscia di flop per Warner Bros. e DC dopo la serie di fiaschi ottenuti nel corso del 2023, dopo The Flash (debutto da 55 milioni di dollari), Shazam! Fury of the Gods (debutto da 30 milioni di dollari) e Blue Beetle (debutto da 25 milioni di dollari). Di buono c'è che Aquaman 2 è riuscito ad imporsi su tutti gli altri nuovi arrivati al box office, tra cui il film d'animazione per famiglie della Universal e della Illumination Migration, la commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell Anyone but You e il film biografico sportivo di A24 The Iron Claw, ma anche Il colore viola, Ferrari (uscito il 25 dicembre negli USA) e il nuovo film di George Clooney The boy in the boat, confermando Jason Momoa come una star di forte richiamo (il primo Aquaman è ancora oggi il miglior risultato di sempre nella storia della DC al box office, con 1,152 miliardi di dollari a livello globale).

In totale, Aquaman 2 ha superato i 120 milioni in tutto il mondo, grazie agli 80 milioni accumulati in giro per il mondo da tutti i mercati internazionali, Cina inclusa: anche i numeri del Regno di Mezzo sono in caduta libera, però, col primo film che nel 2018 in quel territorio aveva conquistato ben 67 milioni nel solo week-end d'apertura.

Per altre notizie dal box office, vi ricordiamo che in Italia C'è ancora domani ha superato ufficialmente La vita è bella entrando così nella top10 all-time dei migliori incassi di sempre nel nostro mercato.