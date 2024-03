Aquaman 2, misurato con precisione lo screentime di Amber Heard nei panni di Mera

Con gran sorpresa di tutti, Aquaman e Il regno perduto si è dimostrato una vittoria al box office, certo non eclatante come quella del primo episodio ma comunque sufficiente a ribadire la forza commerciale del protagonista Jason Momoa...e forse anche di Amber Heard.

Il nome dell'attrice è infatti legato a doppio filo a quello della produzione DC: scelta dal regista Zack Snyder per Justice League e poi al centro del primo Aquaman del 2018, e successivamente tornata nel 2021 per le scene inedite di Zack Snyder's Justice League, purtroppo Amber Heard non ha avuto molto spazio in Aquaman 2, sebbene si sia molto parlato della sua partecipazione al film, con voci di gossip che hanno anche svelato un pessimo rapporto con il protagonista Jason Momoa.

L'interesse per il personaggio e l'attrice però continua, e in queste ore i fan hanno misurato lo screentime totale di Amber Heard e Mera in Aquaman 2: dal conteggio viene fuori che Mera compare nelle scene del film per un totale di 20 minuti, sebbene in questi 20 minuti il volto dell'attrice si può vedere per meno di cinque minuti. Per l'esattezza, Amber Heard appare nella scena del montaggio di apertura (per un totale di 50 secondi), nella sala del trono di Atlantide prima di essere ferita da Black Manta (altri 60 secondi), quando riceve cure mediche (circa 15 secondi), riappare per alcuni dialoghi e la scoperta del rapimento di suo figlio (altri 40 secondi) e infine nella battaglia conclusiva e nel finale (un totale di altri 80 secondi). In tutto, Mera di Amber Heard appare sullo schermo per 4 minuti e 22 secondi.

Per altri approfondimenti, Dolph Lundgren ha confermato che nella prima versione di Aquaman 2 Amber Heard aveva molto più spazio.