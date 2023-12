Aquaman 2, Mera muore o vive alla fine del film? Il destino di Amber Heard

Qual è il destino di Mera di Amber Heard in Aquaman e Il regno perduto? Ora che Aquaman 2 è uscito al cinema in Italia, scopriamo insieme se la supereroina interpretata dall'ex moglie di Johnny Depp riesce a sopravvivere agli eventi del film.

In precedenza è stato confermato che il ruolo di Amber Heard è stato fortemente ridimensionato durante la travagliata lavorazione di Aquaman 2, con l'attrice che negli scorsi mesi ha rivolto accuse molto gravi al collega Jason Momoa (sostenendo che si è presentato sul set ubriaco e vestito come Johnny Depp per denigrarla...non a caso Warner non ha organizzato il red carpet per Aquaman 2) ma, alla fine dei conti, cosa succede esattamente a Mera in Aquaman e il regno perduto?

La storia di Aquaman e Il regno perduto, come viene svelato nei primi minuti del film, è ambientata circa quattro anni dopo gli eventi del primo Aquaman e, in quel periodo, Arthur Curry e Mera si sono sposati e hanno avuto un figlio. Oggi vivono in superficie nel faro di Thomas Curry, il padre umano di Arthur, e occasionalmente tornano ad Atlantide per adempiere ai loro doveri di monarchi del regno sottomarino. Tuttavia, quando Black Manta ritorna per vendicarsi, Mera viene gravemente ferita dal villain...ma riesce a sopravvivere. Come anticipato dalle indiscrezioni degli scorsi mesi, questa ferita impedisce a Mera di prendere parte alla nuova avventura di Aquaman e, sostanzialmente, il personaggio di Amber Heard viene sostituito da Orm, il fratellastro di Arthur interpretato da Patrick Wilson.

Nel finale però Mera ritorna per prendere parte alla battaglia conclusiva contro Black Manta: arrivati i titoli di coda, dunque, il personaggio di Amber Heard è vivo e vegeto, sebbene con il DCEU giunto alla fine Aquaman 2 sarà la sua ultima volta sul grande schermo.