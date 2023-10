Aquaman 2, Kevin Smith è sicuro: Jason Momoa sarebbe un Lobo perfetto

La creazione di Aquaman 2 è stata molto complessa e travagliata. A questo si sono aggiunte anche le controversie legate al rapporto tra Jason Momoa ed Amber Heard. Nonostante i tanti problemi, Kevin Smith ha parlato di come, secondo lui, Momoa sarebbe perfetto per vestire i panni di Lobo.

La possibilità di vedere Jason Momoa nei panni di Lobo si avvicina sempre di più, soprattutto dopo gli screen test non particolarmente soddisfacenti del secondo capitolo di Aquaman. Gli ultimi rapporto trapelati sul film, venivano resi noti comportamenti indiscreti dell'attore nei confronti di Amber Heard e di come avrebbe avuto degli atteggiamenti quasi persecutori verso di lei. Kevin Smith ha commentato le notizie nell'ultima puntata del suo podcast. "Non credo che si sia semplicemente vestito da Johnny Depp. Penso che si vesta come Johnny Depp, a strati e cose del genere" ha detto.

Smith ha parlato anche del fatto che, secondo alcuni screening la pellicola comprenderà una trama molto violenta dell'arco narrativo di Aquaman. "Nei fumetti, Black Manta uccise il figlio di Aquaman, lui e il bambino di Mera. Questa è una trama a fumetti piuttosto famosa, e sembra che ne abbiano incluso una versione in questo film, in cui Black Manta uccide Aquaman e il bambino di Mera, e il pubblico è andato via durante lo screening. Posso capirlo, se un po' di pubblico è 'Non vengo a nessun film di supereroi per vedere un bambino morire', ma il ragazzo dei fumetti che è in me era 'Beh, questo è quello che hanno fatto nei fumetti'" ha detto. Parlando dell'eventualità di vedere Momoa nei panni di Lobo, la sua reazione è stata più che positiva. "Gli assomiglia tantissimo" ha concluso.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo il nostro speciale nel quale capiamo se Aquaman 2 sarà un flop annunciato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!