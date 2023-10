Aquaman 2, Jason Momoa si vestiva da Johnny Depp per tormentare Amber Heard sul set!

Aquaman 2 sarà l'ultimo film dell'ormai incompiuto universo cinematografico DC iniziato da Zack Snyder nel 2013. La pellicola ha avuto più di qualche vicissitudine produttiva, tra i problemi legati al Covid e le importanti vicende giudiziarie che hanno coinvolto la star Amber Heard, questo non è di certo stato un progetto facile da concludere.

Tuttavia non sembra esserci pace per il film di James Wan, infatti nello stesso giorno in cui il trailer di Aquaman 2 è stato finalmente rilasciato in rete, su Reddit sarebbero trapelati alcuni importanti documenti che testimoniano l'apparente situazione tossica in cui riversava il set durante le fasi di riprese.

Questi sarebbero appartenenti alla terapista di Amber Heard, nei quali viene riportato che la star avrebbe ammesso che il suo co-protagonista Jason Momoa si sarebbe divertito a tormentarla vestendosi come Johnny Depp, importunandola mentre si presentava sul set completamente ubriaco, impedendole così di fare al meglio il suo lavoro.

Su queste dichiarazioni è intervenuto un portavoce della DC, affermando: "Jason Momoa si è sempre comportato in modo professionale sul set di Aquaman 2.

Alcune fonti vicine alla Heard hanno affermato poi che i suoi avvocati si sono rifiutati di rendere pubbliche tali dichiarazioni. Voi che ne pensate?

